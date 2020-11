Joven campesino, en las grandes ligas del género urbano

En el 2011 lo llamaron a probarse con el equipo Bogotá FC, de la segunda división colombiana. Allí, al menos por un tiempo corto, cumplió su sueño de ponerse sus guayos, sus guantes y atajar. Pero a veces la vida es injusta.

Tuvo una lesión, cambió su rendimiento y el sueño de tapar con Nacional desapareció. “Ha sido de las cosas más difíciles que me han pasado en la vida. Fue como perder a un ser querido porque había sido mi meta desde que tengo memoria”, cuenta. El equipo había ido a jugar en Boyacá, donde cayeron derrotados, en buena parte, por su culpa. “Lloré las tres horas entre Tunja y Bogotá. No sabía cómo llamar a mi papá para decirle. No me salían las palabras”: ese mismo día lo sacaron del equipo.

Salió de la casa de jugadores y se fue a vivir donde su tía en la localidad de Bosa, en Bogotá. Allí sacó adelante el bachillerato y trabajó en un asadero, pero extrañaba Urabá, el pescado fresco que comía casi en todos los almuerzos y los patacones con el plátano de su familia.

Volvió a Turbo en 2014, a la casa donde su madre cantaba a grito herido canciones de Rafael Orozco que él tarareaba en su cabeza cuando la sentía lejos. Allí, Daniel presentó el Icfes y, con ganas de cumplir un sueño nuevo, aplicó para estudiar Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de Antioquia (UdeA).

“Eran 35 cupos y quedé en el puesto 35. Ni me lo creía”, dice. Curiosamente, fue en la universidad donde Daniel se reencontró con las canciones que cantaba en el cultivo de su padres. Perdió la timidez que lo caracterizó durante los años del colegio y se entregó a las cámaras y a la composición de música urbana.