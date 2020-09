El sazón ancestral de las cocineras del Cauca

Entre las imponentes cordilleras Occidental y Central, en el sur de Colombia, está ubicada Popayán, también conocida como ‘la Ciudad Blanca’ por el tono de sus fachadas de rasgos arquitectónicos coloniales. Esta tierra rica en el arte religioso por sus hermosos templos también es famosa por su variedad y única gastronomía, que le ha merecido reconocimientos internacionales.

Las encargadas de preservar este legado de sabores, saberes y olores de la diversidad y riqueza culinaria del Cauca son las 'Cocineras Tradicionales', mujeres que por años se han encargado de cuidar este patrimonio culinario que ha pasado de generación en generación hasta hoy.



Una de ellas es Aura Arcenis Daza, quien llegó a Popayán hace 67 años desplazada de la violencia de Argelia (Cauca), cuando liberales y conservadores se peleaban a muerte -machete en mano- el dominio de los territorios. Llegó tenía 8 años, cargada de ilusiones y sin entender por qué debía dejar su familia para radicarse en la casa de su tía, en la capital del departamento.



“A mí siempre me gustó cocinar, mi mamá y mi hermana mayor me enseñaron y con tanta obligación que había, nos tocaba trabajar desde pequeña —cuenta doña Aura, quien tiene su puesto de comida en la plaza de mercado San Rafael—.Ya estoy muy enferma, pero aquí van a quedar mis hijos y mis nietas, a todos les he enseñado, no soy egoísta, al que ha trabajado conmigo, le he enseñado a cocinar”.

Doña Aura viene de una familia de amantes de la cocina. Cuanto sabe lo aprendió de su mamá y su abuela. Todo ese conocimiento lo ha heredado a sus hijos y nietas: los sabores, ingredientes, tiempo de cocción y combinación para sacar lo mejor de los productos, cultivados en su mayoría en los parajes montañosos de la geografía caucana.