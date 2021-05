En el último año, el cumplimiento del Acuerdo de Paz pasó del 26 al 28 por ciento

Según el quinto informe de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, realizado por el Instituto Kroc, el porcentaje de disposiciones cumplidas que alcanzó la implementación del Acuerdo de Paz subió dos puntos porcentuales en el último año, pasando del 26 por ciento en 2019 al 28 por ciento en 2020. Este avance muestra que, a pesar de la pandemia, en el país se logró seguir con la implementación del acuerdo: se pasó del 59 por ciento de los compromisos sin iniciar al 54 por ciento.

Esto se debe a los avances en proyectos de desarrollo rural con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el apoyo a las víctimas afectadas por el conflicto. Estas dos áreas registraron una disminución del 9 por ciento en el número de disposiciones no iniciadas del Acuerdo. Otro punto a destacar fueron los avances en la solución al problema de las drogas ilícitas que registró el aumento más significativo en las disposiciones completadas durante el periodo del informe, pasando del 8 al 17 por ciento.

Aunque la implementación avanza falta mayor efectividad. Actualmente los avances están orientados a alcanzar metas de largo y mediano plazo, con la estructuración de políticas para cumplir con la implementación del acuerdo. “Atrás quedaron los cambios acelerados en el proceso de implementación registrados en los primeros dos años después de la firma”, explica el Instituto.

Por eso se destaca la necesidad de expedir normas que permitan que sea más efectiva la implementación pues aún se presentan debilidades en el marco legal para el cumplimiento de las disposiciones del acuerdo. Entre las oportunidades para avanzar en este punto, el informe señala la importancia de dinamizar los procesos de ordenamiento social, ambiental y productivo de los territorios. Así como la presencia de entidades del Estado en zonas rurales.

Por otro lado, el documento llamó la atención sobre la implementación de los enfoques diferenciales, así como el recrudecimiento de la violencia en el país. En el 2020 persistieron condiciones adversas para la seguridad en los territorios focalizados por el Acuerdo. Allí la violencia se ha exacerbado, afectando a personas en proceso de reincorporación, así como líderes y lideresas sociales, pueblos étnicos y, en general, a las comunidades rurales.

Esto también fue mencionado por la Embajada de Estados Unidos, en un comunicado .“El informe señala que los componentes étnicos y de género del Acuerdo siguen estando por debajo del ritmo general de progreso en la implementación y que la violencia sigue afectando muchas zonas rurales”.

La Embajada también recalcó la importancia del Insituto Kroc en el seguimiento del Acuerdo de Paz y su compromiso con su implementación. “Estados Unidos se basará en las conclusiones de este informe para dar forma a nuestra asistencia continua hacia la implementación de la paz”, concluye el comunicado.





Para noviembre de 2020, fecha de corte del análisis, de las 80 disposiciones que conforman la submatriz étnica, el 13 por ciento se completó, el 8 por ciento estaba en estado intermedio y, del total implementado, el 56 por ciento estaba en un nivel mínimo y el 24 aún no ha iniciado su implementación. Así mismo las disposiciones de género sin iniciar fueron del 30 por ciento, frente al 19 por ciento de la implementación general, lo que significa una diferencia de 11 puntos porcentuales.

En materia de participación política este es uno de los puntos de menor avance en toda la implementación del Acuerdo. El porcentaje de disposiciones completas fue de apenas el 12 por ciento y en estado mínimo del 34 por ciento, permaneciendo ambas en los mismos niveles del 2019.

Esto se debe a que los compromisos pactados para la ampliación y profundización de la democracia no han mostrado avances por la falta de consensos políticos en el país. Lo que se traduce principalmente en la falta de garantías de participación ciudadana, la no implementación de una reforma política-electoral, la reforma a la planeación participativa y democrática, y las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, un tema que podría avanzar con el reciente fallo de la Corte Constitucional que estimó que estas curules sí fueron aprobadas en el 2017 y deben entrar en vigencia.

Otra de las conclusiones más importantes que deja el informe y tal vez una de la más preocupantes es que en Colombia existe una brecha de 1,9 billones de pesos para cumplir con las metas establecidas en el Plan Marco de Implementación para 2021. Esto afectaría los avanaces en Reforma Rural Integral y los procesos para mejorar la participación política, dos puntos fundamentales dentro de lo pactado en el Acuerdo Final de Paz.

“Al cierre del cuarto año de implementación, el Instituto Kroc considera que la exitosa implementación del Acuerdo Final requiere que las ambiciosas reformas estructurales y cambios institucionales consignados en el texto del Acuerdo sean acompañadas por transformaciones que se sientan a niveles personal y comunitario”,concluye el informe.

El Instituto Kroc, tiene el mandato de monitorear el proceso de la implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y brindar apoyo técnico al Componente Internacional de Verificación (CIV) y a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI).

