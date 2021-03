‘Anunciando la ausencia’: una obra de teatro para narrar la desaparición forzada

Al ser un grupo comunitario, El Tente no cuenta con apoyo gubernamental ni estatal. Si necesitan desplazarse, sacan el dinero de su bolsillo para costear los pasajes y los gastos del viaje. Cuando se presentan en algún lugar de la ciudad, deben caminar porque a veces no alcanza para el bus. Sin embargo, han contado con el apoyo de colaboradores, familiares y otras víctimas que reconocen su lucha y esfuerzos. Gracias a ello han logrado viajar y llevar a cabo asesorías psicosociales. ‘Anunciado la ausencia’ ha visitado colegios, universidades y teatros de la Orinoquía y otras regiones.

Cada presentación es una manera de hacer catarsis y de conectarse con el público. Más allá de escucharlas, Alicia y sus compañeras quieren que la audiencia entienda qué hay detrás de cada testimonio, quién eran aquellos que desaparecieron y por qué es importante hacer memoria. “Esta obra nos permite unir nuestros corazones, transmitir lo que hemos vivido para que todos hagamos parte de la construcción de una nueva sociedad sin violencia —dice Alicia—. Sobre todo, para la no repetición para que esto no se vuelva paisaje”.

Cuando el telón baja y las mujeres hacen la venia, el público se convierte en una ovación. Algunos porque por primera vez se acercaron a sus historias, otros porque los relatos son conmovedores y reflejan el sentimiento de todo un país. En algunas ocasiones, un "gracias" se combina con lágrimas y abrazos. Los aplausos y las felicitaciones las impulsan a unirse aun más y seguir luchando.





Esa fuerza colectiva inspira a Alicia a agradecerle a los colaboradores y a sus compañeras. También a Marta Castro Rojas y Amparo Buzato, dos de las fundadoras de la iniciativa que, luego de años de trabajo, decidieron crear otro grupo aparte. “El trabajo con el Grupo me ha enseñado que tener a nuestros familiares en la memoria es muy importante, no solo como una cifra sino que también se conozca su historia”, dice Alicia. Si describe a Alberto, deja el miedo a un lado y empieza a reír. Lo recuerda como ese primo gracioso, el que siempre tenía un chiste flojo para contar. También menciona los paseos de olla cuando era Navidad o querían celebrar una fecha especial; los ataques de asma que sufrían en el río y los mensajes de tranquilidad que le daba Alberto. “Tranquila, Alcirita —le decía, aunque a Alicia no le gustara tanto ese apodo—. No se preocupe que todo va a estar bien”.