En Argelia la comunidad caucana se unió para hacer un llamado colectivo por la paz

De acuerdo con los reportes que hace la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación y como denunció Semana Rural, de las 99.097 familias vinculadas al programa, 74.366 han recibido pagos de seguridad alimentaria, 61.769 han recibido servicios de asistencia técnica y solo 1.792 cuentan con proyectos productivos en implementación: menos del 2 por ciento. En el Cauca solo hay 5.646 familias vinculadas al PNIS y tan solo se ha hecho la inversión para 351 proyectos productivos.

“En Argelia no ha pasado nada, la verdad es esa. Nos tienen abandonados a nuestra propia suerte. Miles de familias firmaron con una esperanza que hoy ya no tienen. Nos han condenado a vivir de lo ilegal—explica José Ferney Erazo, líder social de la región y miembro del Concejo Municipal de Paz de Argelia—. El Gobierno, por décadas, ha permitido que los cultivos ilícitos se expandan porque no ha querido llegar con alternativas para que el campesino pueda vivir de cultivos lícitos, porque eso necesita todo un sistema de garantía de mercado que no existe”.

La marcha del 4 de abril, en pleno Domingo de Ramos, representa el fervor comunal que se está cultivando en Argelia y que exige con claridad algo que les ha sido esquivo por varias décadas: paz con paz con justicia social, con proyectos productivos y con inversión pública en bienes esenciales para la comunidad. “Acá no viene el Ministerio de Industria y Comercio, no viene el Ministerio de Agricultura, no vienen otras entidades gubernamentales que podrían generar desarrollo en el municipio y de esa manera luchar contra la violencia”, cuenta el concejal Edwin Quisoboni.