Asesinan a Juana Perea, lideresa de Nuquí

La activista y empresaria turística colombo-española Juana Perea fue asesinada en Nuquí, Chocó, por personas aún sin identificar, según confirmó la Alcaldía del municipio.

Perea era lideresa comunitaria de la zona y dirigía un hotel ecoturistico en Termales, corregimiento de Nuqui. “Con mucha nostalgia hoy supimos su asesintao. Esto deja un muy mal mensaje para la zona y para la seguridad aquí en el Chocó”, dijo Luis Perea, presidente del Grupo Institucional y Comunitario de Pesca Artesanal (GICPA).

El cuerpo sin vida de la lideresa fue encontrado frente a la estación de policía del municipio, en la playa. “Uno está consternado porque la situación de seguridad está muy compleja. La semana pasada también asesinaron al señor Fernando Vega, la ola de violencia viene creciendo en los últimos días”, agregó Luis Perea.

Según le dijo a Semana Rural un emisario de la alcaldía, altos mandos de la Armada y de la Policía Nacional están en un consejo de seguridad sobre el caso con el alcalde Yefer Arley Gamboa para establecer los pasos a seguir en la investigación.

Alerta #NoAlPuertodeTribugá ! Dolorosísima muerte de líder social y comuntaria del turismo ecológico que se oponía al Puerto. Exigimos que se esclarezca la situación y que se apoye a Nuqui con mas Fuerza Pública. Justicia para Juana Perea. https://t.co/jbVvUuzYqS — Catalina Ortiz Lalinde (@cataortizcamara) October 29, 2020

“Juana era como la mamá de todos, era una luz para la comunidad de la zona. Dónde la necesitaban ahí estaba, ya fuera para alzar la voz contra el puerto de Tribugá, para apoyar a la Liga de Surf del Chocó o para lo que fuera. Tenía su mano extendida para ayudar a todo el que necesitara", dice Kathy Sutton, presidenta de la Liga de Surf del Chocó, quien reconoció que Juana representaba todo lo bueno que había en esa región.

El alcalde afirmó que la situación de seguridad del municipio es muy compleja. Hay presencia débil del estado y hasta hace poco en Nuquí solo había 9 policías para una comunidad de más de 6.000 habitantes. También hay una fuerte presencia de los grupos armados ilegales, quienes en la zona encuentran un punto estratégico para el tráfico de drogas.

"Yo hablaba continuamente con ella por el rol que desempeñaba; no me había manifestado que tenía amenazas. Me comentó la preocupación que tenía por unos panfletos (que circularon) hace poco en varios municipios del país pero ninguna amenaza en particular", expresó Gamboa a EFE.

Semana Rural trató de contactarse con varios líderes de la zona, pero ante la magnitud de los hechos prefirieron no dar declaraciones al respecto.

Noticia en desarrollo.