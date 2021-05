Minuto a minuto | Así avanza el paro en las zonas rurales

Los productores se resisten al olvido



A pesar de las advertencias de su mamá, Quillian Rugeles marchó en Neiva y exhibió una pancarta que decía: “Salgo por mi familia, por los campesinos, por mis paisanos”. Quillian es de la vereda Santa Ana, ubicada en el municipio de Colombia. Ella, su familia y otros productores de la vereda Santa Ana cultivan yuca, granadilla y plátano; aunque su producto insignia es el frijol. Más allá del Paro Nacional, los campesinos de la región afrontan dificultades de carácter estructural. En el municipio no hay carreteras sino trochas, no hay auxilios económicos para los productores y las largas distancias o el cauce de los ríos les impiden salir. “La labor del campesino es supremamente importante y muy desagradecida —dice—. Cuando no son las lluvias, el sol o algún factor climático, son la indiferencia o las políticas del gobierno”. A través de las redes sociales, Quillian pide ayudas para los productores de la región y comenta que, si alguien está interesado en comprar frijol, puede llamarla al 3102995584.