Así es la primera filarmónica indígena de Colombia

En Valparaíso, al suroeste del departamento antioqueño, se escucha a los lejos un coro que recita: “dos niños llegaron cerca de aquel lago para ver su reflejo en un mágico espejo. Dachikacuade Ibana ume, unu sidama y creyeron que eran ellos”. Las voces agudas y la lengua Emberá combinada con el español dan cuenta de que son niños indígenas quienes cantan. Después de un corto silencio, en vez de acompañar los versos con tambores o el clásico chogoró, suenan violines, violonchelos, trompetas y clarinetes. Esta combinación entre lo Emberá y lo Capunia (como le conocen a los blancos o no indígenas) empieza a conquistar públicos nacionales e internacionales.

Juan José Vélez, Yobany Tascón y otros 38 niños son los que entonan la canción “La voz del Jaibaná”, una composición propia que rinde homenaje a uno de los espíritus buenos y sanadores de la comunidad Emberá Chamí. Estos pequeños hacen parte del resguardo Marcelino Tascón Velez. Desde hace cinco años empezaron una carrera musical que los llevó hasta México a tocar en el marco de la gira de la Filarmónica Metropolitana del Valle de Aburrá en diciembre de 2019.

Juan José, de 14 años, toca el violín y Yobani, de 12, toca el Violonchelo. “Antes no sabíamos qué era un instrumento, pero gracias a la fundación ya sabemos tocar. Los profesores son muy amables y eso es lo que me gusta de la fundación y también me gusta aprender a tocar canciones” , cuenta Juan José. “A mi me gusta el respeto, la humildad y el amor”, añade Yobani.