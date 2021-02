Así es vivir 19 años sin baño ni acueducto

Una de las peticiones de las 69 familias que habitan esta vereda es que el Gobierno se conduela, los mire con ojos compasivos y les construya unos baños dignos, además de un acueducto y alcantarillado que les permita vivir en condiciones favorables.



Julián Ramos sueña con lo que para la mayoría es una realidad: “Un baño con todo, completico, con letrina. En fin, un baño como lo tiene todo el mundo; pero no me gustaría que solamente me lo hicieran a mí, me gustaría que fuera para todos los que estamos habitando aquí”.



Mientras Julián habla, tres mujeres, aprovechando la oscuridad, entra al caño, tragándose su pudor y pidiendo al cielo que esta pesadilla pronto termine.