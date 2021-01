Campo de girasoles: el nuevo espectáculo turístico en Montes de María

En unos días termina el florecimiento e inicia la maduración del grano. Es decir que la flor ya no tendrá sus pétalos amarillos pero estará lista para recoger los granos, donde están las proteínas y los ácidos grasos. En febrero, la flor estará seca en su totalidad, entonces tendrán que cortarla y molerla para obtener la harina que servirá de comestible para los animales. Luego, esperarán un mes para cosechar la flor seca y preparar el terreno para retomar el ciclo en marzo. Alfredo asegura este año repetirán este mismo proceso tres veces.



“Nosotros no lo sabemos todo, por eso queremos unir esfuerzos y hacer alianzas para desarrollar un nuevo negocio o mejorarlo”, sentencia Alfredo, quien espera unir esfuerzos con algunos de los cuatro operadores turísticos de la región. Sobre las tarifas de ingreso, asegura que aún no han definido algún precio porque prefieren un turismo asequible, sobre todo por las afectaciones económicas que causó la pandemia. Incluso han considerado el trueque como una alternativa después de que un grupo de jóvenes intercambió unas semillas de hortaliza para entrar y tomar fotografías.



En los campos, es común encontrar a Alfredo observando el paisaje y meditando con nostalgia: contempla la vida donde antes estaba la violencia. A inicios de los 2000, junto a sus padres y sus once hermanos abandonaron la región por la presencia de grupos armados. Doce años después, Alfredo regresó y compró la parcela donde hoy está ubicada la Granja Sibar, con la esperanza de que algún día pasaría el conflicto. “Me llama la atención que, luego de toda esa violencia que nos afectó y generó muchos desplazamientos, hoy contemplemos girasoles. Me parece maravilloso porque eso nos demuestra la resiliencia que tenemos los seres humanos”, dice seguro de que tomó una buena decisión y de que el mensaje a los violentos es que nunca podrán coartar los sueños de quienes persisten.



Ahora en San Jacinto germina una iniciativa de esperanza y unión. Sin llamarse pionero o líder, Alfredo quiere enseñarle a su comunidad una alternativa para decorar los cultivos locales. No quiere limitarse a las hectáreas de su granja ni a los tres ciclos productivos de este año. Anhela que otros campesinos también confíen en esta iniciativa agrícola y turística para salir adelante. Hoy, además de adornar sus tierras con las hamacas y bailar al son de las gaitas, los Montes de María presumen un nuevo encanto pues, como dice Alfredo, “hoy nos movemos al ritmo de los girasoles”.