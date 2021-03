Cerca de 100 personas LGBT víctimas del conflicto armado contaron sus testimonios

“Tuve que salir de la finca por motivos que era gay. Me sacaron, me dijeron que tenía que salir de allá. (...) Nada agradable, nos trataban mal, que las locas acá en la vereda, bueno que van a contagiar a los otros, mejor dicho”, contó un hombre gay de Caquetá. “Ellos [ELN] hacían firmar un papel: «yo, fulana de tal, identificado con número de cédula tal, manifiesto que soy...». Si era gay, si era yo no sé qué, tenían que anotar”, recuerda una mujer trans de Cesar. Sus testimonios hacen parte del informe Entre silencios y palabras, de Caribe Afirmativo, quien esta mañana le entregó el documento a la Comisión de la Verdad.

La realización de este documento contó con el apoyo de la Embajada de Noruega, la Fundación Triángulo de Extremadura (España) y AEXCID. “Es imprevisible escribir el relato de la verdad en Colombia desde el reconocimiento de la diversidad. (...) Para construir la paz hay que escribir todos los renglones de la verdad”, dijo Silvia, de Fundación Triángulo de Extremadura.

El informe fue el resultado de 93 entrevistas a personas LGBT víctimas del conflicto armado y reconoce las violencias, los prejuicios e impactos diferenciados que afectaron a la población, así como las resistencias comunales que surgieron en cinco subregiones del país: Magdalena Medio, Cesar, Arauca, Cauca y Caquetá.



Johana Calderón Fuquen, investigadora del Área de Paz y Conflicto Armado de Caribe Afirmativo, mencionó varias de las afectaciones que las FARC-EP, los paramilitares, el ELN y la Fuerza Pública cometieron contra la población LGBT, así como violencias estructurales como agresiones por prejuicio, racismo, discrminación y dinámicas de eliminación o castigo. “Las víctimas exigen que su palabra no sea un referente en la historia del país, aquí estamos para que nos escuchen”, dijo. A su vez, expuso los elementos que trabaja el informe: castigar y corregir, circularidad de las violencias, contenido simbólico de estas violencias, visibilidad, persecución a líderes y lideresas, interseccionalidad e impunidad.