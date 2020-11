Cerrar brechas de la mujer rural: un tema de derechos humanos

En un día dedicado a la mujer como transformadora de Colombia y de la ruralidad, Semana Rural entrevistó a Patricia Lombart, la embajadora de las Naciones Unidas en Colombia sobre los retos que enfrenta la mujer rural y la impirtancia de cerrar brechas.

SEMANA RURAL: ¿Qué cambia en la sociedad cuando la mujer rural está empoderada?

Patricia Lombart (PL): He tenido muchas oportunidades de visitar a la Colombia rural, y hay miles de lugares maravillosos con mujeres resilientes que he llegado a conocer en tantos viajes, esa Colombia llena de riqueza natural, de sus personas y en particular de las mujeres. En la Unión Europea somos 27 países que queremos trabajar sobre los valores y los principios que nos unen. Allí entra la lucha contra las brechas del campo, la Colombia rural y la igualdad de género.

Es un tema de derechos humanos, sociedades más justas, más plenas. Es que vivimos en democracias y necesitamos sociedades más iguales. Es un tema de equidad, de cerrar brechas como el acceso a la educación, a la salud, al crédito, al trabajo... es un tema de índices de pobreza, de las brechas que existen entre hombres y mujeres.

Es también una cuestión de sostenibilidad. Cuando hablamos de recuperarnos de los impactos de la pandemia de manera sostenible la mujer rural tiene mucho que aportar, ella es la que le da más valor al campo. También creo que se trata de un tema de racionalidad económica: entre más mujeres participen de la economía el desarrollo será mayor.

SR:¿Qué otros beneficios sociales cree que surgen a partir de empoderar a las mujeres?

PL: Es que las mujeres ya están trabajando y normalmente mucho más que los hombres en el tema de cuidado. Un trabajo que no se paga, que se valora muy poco y que toma mucho el espacio de las mujeres. Esta carga del cuidado se ha visto agravada por la pandemia. Por eso nosotros hablamos de que mejorar las condiciones de trabajo, es clave para la igualdad de género. Con la participación de las mujeres, la economía podría crecer dos puntos y está en una lógica económica que trae muchos beneficios a la sociedad.

Estamos hablando de dar más voz, más participación política, que hablemos de todas esas mujeres que son parte de estos consejos de acción comunal, como alcaldesas, gobernadoras. Con la participación de las mujeres vamos a tener políticas más diversas. Es clave tener mujeres en estos espacios de decisión porque van a hacer a nuestros países más diversos e inclusivos. Crear condiciones iguales en el trabajo, y el empoderamiento económico y político le da más capacidades a las mujeres para hacer frente ante la violencia de género, por ejemplo.



SR: ¿En qué consiste el trabajo de la UE en el país y cómo están apoyando a las mujeres rurales?

PL: La igualdad de género desde diferentes perspectivas, como el empoderamiento económico, político, la paz, son áreas que hemos trabajado en la Unión Europea durante años. Cada vez que preparamos un programa planeamos cómo será la participación para las mujeres. Por ejemplo, con el Ministerio de Agricultura, en el programa de el campo con equidad, nuestro trabajo consiste en apoyar y cuidar estas políticas que el ministerio está poniendo en marcha para apoyar a las mujeres rurales, desde el acceso al crédito, la asistencia técnica para las mujeres, etc.

Nosotros estaremos detrás de unos objetivos muy específicos que la Unión Europea va a apoyar económicamente, frente a metas muy específicas que nosotros hemos definido y sobre las cuales vamos a estar trabajando: formalización de tierras, acceso a crédito, servicios agropecuarios. Lo mismo ocurre con el Ministerio de Industria y Comercio, participamos con las políticas en las que se integra la participación de las mujeres en la economía.

Así mismo las mujeres son nuestras grandes aliadas en la paz, nosotros estamos apoyando los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) en comunidades que han sufrido mucho del conflicto y allí aportamos a las mujeres y lo miramos también cuando miramos a la reintegración.

Es que la ruralidad no es solo el agro, sino que es todo lo que va a su alrededor, son todas estas mujeres que están trabajando en servicios, en la comercialización, en las escuelas, en la industria, en otros lugares. Hay toda una estructura alrededor de la ruralidad por eso estamos trabajando con una perspectiva global.

También en ese orden de ideas es importante hablar del cambio climático, en el objetivo de avanzar hacia la sostenibilidad el campo y la mujer rural tendrán un papel fundamental. Nosotros queremos que frente al covid se tenga un cambio sostenible. Allí hay un papel clave en la innovación.



SR: Desde la Embajada se ha hecho un trabajo para posicionar a Colombia como destino turístico, natural. ¿Usted cree que una vez se termine la pandemia, podremos usar el turismo como un mecanismo para fortalecer los procesos comunitarios que se viven el país?

PL: El turismo comunitario lo venimos apoyando a través de la agenda verde que tenemos con el Ministerio de Ambiente. También trabajamos con los parques nacionales, donde comunidades están empezando a desarrollar estos proyectos de turismo comunitario, que tienen iniciativas muy interesantes. En el país hay iniciativas con una gran capacidad de atraer al turismo extranjero. Desafortunadamente llegó el covid, pero ya se están creando iniciativas muy respetuosas con el medio ambiente que buscael turista europeo, ya sea el jóven de la mochila, o el turista mayor.

Es un turismo de naturaleza, de biodiversidad, ahí hay un enorme potencial. Invito a las personas a aprovechar estas oportunidades y ofrecerlas a los turistas. Tienen un país maravilloso que es un gran destino. El segundo elemento es la paz, yo creo que el mundo redescubrió Colombia con los acuerdo de paz. Es una Colombia que se presenta al mundo como un país que se puede recorrer que ha abierto los ojos de jóvenes y mayores en Europa.



SR:¿Cómo podemos tratar de cambiar la realidad de que las mujeres representan el 78% del cuidado en la ruralidad y cómo contribuye la Unión Europea con ese objetivo?

PL: Empezamos por la vida y por el respeto a la vida, allí destacaría el tema de la violencia de género y hay que comenzar poniendo fin a este tipo de violencias. También poniendo fin a la violencia contra las lideresas sociales, estas mujeres berracas que están alzando las voces por las comunidades . Allí volvemos a lo mismo, la dignidad y la integridad de las mujeres. Yo creo que hay que alzar nuestras voces contra la violencia.

También hay que impulsar la participación de las mujeres en la política y en la sociedad. Es clave que se escuche la voz de las mujeres y que sean partícipes en la elaboración de las políticas públicas. Es sumarse entre todos y traer estos puntos de vista diferentes para que se les preste más atención. Esta pandemia nos ha mostrado la precariedad del trabajo y por eso hay que buscar por la formalización para beneficiar a las mujeres en acceso a tierras, créditos, todos temas que ayudan a que las mujeres puedan contribuir al desarrollo de Colombia.



SR:¿Cómo me vinculo yo a la Unión Europea si quiero ayudar, si quiero ser un beneficiario?

PL: Si quieren conocer más del trabajo de la Unión Europea en Colombia y como se pueden vincular a alguna de sus iniciativas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y los ministerios de Agricultura, Ambiente y Comercio, así como la consejería para la Estabilización, que son nuestros principales aliados.