Charles King, el palenquero que hizo de la champeta un arma social

Música siempre presente

“La champeta es la música de la revolución. Para nosotros es la manera de viajar a nuestro lugar de origen que nace con la influencia de la música africana de los que se asentaron en las periferias. Nos trae recuerdos de la infancia y el estilo de vida, mucha nostalgia”, relata Charles.

Es como si el cuerpo pudiera distinguir de alguna manera esos sonidos, como si los conociera de siempre. Y es precisamente por eso, porque hacen parte de su identidad y se reflejan en su carrera como músico, que decidió apostarle a su talento. Con su nuevo nombre comercial Charles King -una traducción casi literal de su nombre Carlos Reyes- inició una carrera que ha traspasado fronteras y ha hecho llegar la champeta a todas partes del país.

Fue catalogado como “cronista de la champeta” por escribir a partir de aquellas situaciones que le dejan remembranzas y se vuelven canción. Todo lo que ha vivido se ha vuelto su más grande fuente de inspiración. “Yo siento la música y hablo con honestidad y es por eso que las personas sienten un tipo de conexión con lo que escuchan. Porque muchos de ellos han vivido esas mismas cosas o han escuchado que a alguien más le pasan”, dice Charles.

La champeta nació en Cartagena en los años ochenta producto de la mezcla de la música africana con algunos ritmos propios de la cultura del Bolívar. Hoy es un ritmo popular en el resto del país, gracias en gran parte al aporte que Charles King.

“Algunos programadores -confiesa Charles- dicen que no les gusta mi música y esperan que yo pague una “payola”, que es una manera de arreglar para que programen las canciones. Pero a mí eso no me gusta. Yo me siento feliz de saber que las canciones se escuchan en los “picó” y que la gente las baila. No hay forma de que la detengan porque nuestra música suena todos los fines de semana en las periferias”.

Los “picó” son sistemas de sonidos ambulantes que se instalan con consolas y amplificadores en las calles de los barrios populares. Funcionan como un termómetro que mide el éxito de las canciones, pues permiten distinguir qué le gusta a la gente, qué los pone a bailar. Y el “Palenquero Fino” sí que lo ha logrado.

Ya no recuerda exactamente cuántas canciones ha grabado, pero afirma que son más de 200. Todas ellas llevan parte de su historia misma. “La limosnera” narra la historia de una mujer que, después de perder a su esposo, va por las calles pidiendo dinero y se encuentra a merced del dolor que le provoca su pérdida y el no tener alimento. Esa canción, confiesa, le recuerda a su abuela y todas las necesidades que enfrentaba para llevar comida a su mesa.

O el caso de “El bicarbonato”, que narra una aparente visita normal a la droguería. “A las nueve de la noche venía de la droguería con mis papeletas de bicarbonato pero había una abatida y me paró la policía. ‘Alto ahí, separe las piernas y levante los brazos’. Cuando levanté los brazos, se cayeron las papeletas”, dice la canción en una clara crítica a la Fuerza Pública y su desconfianza hacia la población afrodescendiente.

Como estas, sus canciones abordan distintas problemáticas que aquejan a su pueblo. “Hay canciones que a simple vista no parecieran tener mucho significado, pero en el fondo narran muchas cosas que me marcaron. Tienen un mensaje social”, explica Carlos, que se resiste a quedarse callado y continúa escribiendo y tocando puertas para que su música siga sonando a todo volumen en los “picó” y por todo el país.