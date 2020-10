"Las comunidades deben ser las artífices de su desarrollo"

Precisamente por eso es fundamental tener una mirada en la que las mediciones más tradicionales de desarrollo, como las encuestas del Dane, con índices como pobreza multidimensional o necesidades insatisfechas, se articulen con mediciones más subjetivas de desarrollo. Como menciona Olga Lucía Acosta: “el desarrollo lo hacen las personas y las políticas públicas son las catalizadoras de ese desarrollo”.

Esta postura fue también expuesta por Lina Martínez, directora del Observatorio de Políticas Públicas (POLIS) de la universidad ICESI en Cali. Martínez en su intervención resaltó la importancia de tener en cuenta medidas subjetivas como la felicidad y las emociones. “La gente es feliz con su esfera privada, con su familia, su trabajo, su entorno más próximo. Pero esa felicidad no se transforma en proyectos colectivos. Nuestra felicidad no tiene nada que ver con las acciones y la gestión gubernamental. No hay confianza institucional”, recalcó Martínez.

La política pública en ese sentido se debe entender de manera simétrica. No se le da desarrollo a una comunidad, sino que la comunidad es quien construye ese desarrollo. “Los indicadores de aspectos cotidianos son un poderoso complemento a las mediciones más tradicionales. Es por las dos rutas que vamos a tener una medición mucho más profunda de la realidad”, complementó Peter Dixon, investigador principal en Everyday Peace Indicators, quien también recalcó esa necesidad de que las comunidades participen de la construcción de las políticas públicas.