Cómo las comunidades y los profesores construyen paz en el sur del Tolima

“Usted no se preocupe, Adriana, se tira al suelo y no hay problema”, fue lo primero que le dijeron al llegar cuando le contaron la historia. Los profesores no conocían otra realidad. Entonces, se fue acostumbrando. La guerrilla hacía rondas por la escuela y aprendió a guardar silencio. “Si tu no te metías con ellos, ellos no se metían contigo”, cuenta.

Pero siempre había una espina clavada que no le podían quitar: “yo quiero ser guerrillero, profe. Yo quiero que las personas me hagan caso”, recuerda la maestra sobre algunos de sus alumnos. Mostrarles otras realidades ha sido su misión. “Yo no podía señalar a la guerrilla, pero tenía que ayudarlos a construir otras metas—dice Adriana—era riesgoso, pero tratabas de concientizarlos de que había más caminos”.

Desde entonces, por más de 17 años, Adriana ha construido paz a partir de las enseñanzas que le ha dado la vida. Para ella, el salón de clase no se ha limitado a cuatro paredes. Camina por cada vereda, en su botas de caucho, hablando con cada padre de familia, cultivando con sus alumnos, e incluso jugando microfútbol con algunas mamás.

Luego de años como profesora, a veces se encuentra con algunos de sus alumnos ya adultos. Varios trabajan, tienen hijos, pero a veces no es suficiente. Adriana siempre recuerda con tristeza a los niños que no pudo convencer, quienes cambiaron los cuadernos por un fusil y partieron a la guerra.