En la ruralidad cayó la pobreza, pero también el ingreso por salario

En ese sentido, según dice Carlos Córdoba, “las ayudas del Gobierno empujan a las personas a subir en la escalera, pero rápidamente alguien tiene que darle la mano arriba para que siga subiendo: eso tiene que ver con gasto social y organización productiva enfocada en equidad. Esa es la verdadera discusión”. Para Daniel Gómez, ese proceso está avanzando y da cuenta de esa intención del Gobierno para entender mejor cuál es la condición socioeconómica de los hogares.

Esto dice, el alcalde Gamboa, va en relación a que la línea de pobreza se debe entender no a partir de un valor “irrisorio”, sino de acuerdo con las necesidades básicas satisfechas de cada hogar. “No se deberían reducir a un valor específico, porque lo que requiere un hogar en la ruralidad no es lo mismo que requiere en la ciudad-dice Gaboa. Ahora hay que preguntarse por el hecho de que estos programas sociales no son indefinidos. Entonces qué va a pasar con el hogar que va subiendo la escalera cuando el programa social se lo quiten: se cae”.

De acuerdo con la ANUC, por eso se deben pensar en ayudas a largo plazo.“La economía campesina está cumpliendo una función que debería ser del Estado: garantizar la seguridad alimentaria de los colombianos. Aportamos más del 70% de los alimentos pero a pérdida para nosotros—dice Jímenez—. Por eso si queremos garantizar ese ingreso a la alimentación, el Estado debe garantizar un apoyo básico para que las familias se puedan seguir manteniendo en el campo y produciendo esos alimentos”.

Los panelistas concuerdan con que las ayudas financieras no solo deberían mantenerse, sino fortalecerse. Quedan muchas preguntas por hacer frente a las cifras presentadas por el Dane, por ahora, solo puede afirmar que las ayudas lograron paliar lo que habría sido una cifra más crítica para la pobreza rural. Aún queda mucho por hacer.