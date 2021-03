Cosiendo por la verdad y la memoria

A pesar de que no le gusta hablar de su vida y su experiencia en el conflicto, Virgelina tiene claro el poder detrás de su voz y de las personas que van a cocer el país con ella, retazo a retazo. “Con el sol y la luna los acompañaremos en la búsqueda de la verdad”, lee uno de los mensajes que se ven en la tela en la que ha trabajado por varios días.

Tantas personas han pasado por su mesa que es difícil recordarlas a todas. Cada uno la recarga de energía para seguir luchando por su sueño de cubrir el Palacio de Justicia para exigir la verdad de todos los actores del conflicto. Los años la han hecho entender que no hay nada que no pueda hacer: no la han frenado las amenazas, no la ha frenado el miedo.

“En el momento en el que llegué a Bogotá me di cuenta de que todavía me quedaba mucho por defender. Cuando tú lo sientes en la sangre no hay nada que te pare. Claro, las amenazas te frenan un poco, te desestabilizan, pero yo todavía tengo mucho por lo que luchar”, dice Virgelina mientras la intensidad de su voz se eleva.