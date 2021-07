De Ataco al Capitolio: el líder que quiere representar a las víctimas del sur del Tolima

Con la frustración propia del joven que vio cómo su pasión le fue esquiva, regresó al sur del Tolima para labrar junto a su padre la nueva parcela que habían adquirido en el municipio de Coyaima, a una hora de Ataco. Allí, en una madrugada del 2006, 15 hombres armados arribaron y, sin ninguna explicación, lo sometieron frente a su padre.

“Nos hicieron bajar de las mulas, nos quitaron las camisas y uno de los hombres me alejó 15 metros del resto del pelotón y me hizo arrodillar para dispararme con un fusil (…) Gracias a Dios que iba pasando un señor que me reconoció y al rato me devolvieron para donde estaba mi padre”, narra Yamid, seguro de que llevar puestos unos tenis y no botas pantaneras fue su salvación.

Pero el hostigamiento no terminó ahí. Los bandoleros, casi en un ritual de contrición por no haber entregado a este joven a la muerte, decidieron torturarlo. “Bajaron la manila de la mula y me colgaron de los pies a la rama de un árbol de unos 15 metros mientras me pasaban una puñaleta por toda la cara”, cuenta Yamid, que días después volvió a huir de su pueblo.

Pasaron tres años para que decidiera regresar a Ataco y nunca volver a irse. Desde entonces, los tres semestres que estudió de enfermería le han servido para atender a los vecinos de la vereda cuando necesitan una inyección, una curación o la toma de signos vitales.