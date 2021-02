El alcalde que por un año ha donado su salario

Bordeando el río Cauca, a dos horas de Medellín, se encuentra el municipio de Olaya (Antioquia), un pintoresco pueblo colonial de 3000 habitantes, conocido por el Puente de Occidente, que conecta al pueblo con Santa Fe de Antioquia y es una de las obras de ingeniería más importantes de Colombia. Pero además de ser conocido por la amabilidad de su gente, como dice la frase que identifica al pueblo: “más humilde que el violeta”, en los últimos meses ha resaltado el nombre de su alcalde, José Humberto Cardona, quien desde hace un año no recibe su salario, que ha donado a su comunidad.

“Yo me posesioné como alcalde para servir y no ser servido”, se repite una y otra vez hasta el cansancio. Cardona, quien apenas tiene 32 años, ha entendido que lo más importante para su vida es servir a lo olayenses que lo eligieron como alcalde en 2019. Para él, su misión es clara: hacer que las personas más necesitadas del municipio no pasen necesidades y que las oprotunidades sean iguales para todos.

“Yo dono mi sueldo y lo seguiré haciendo porque no lo necesito. Yo lo hago como un servicio a mi comunidad y a mi municipio. Mi padre es comerciante, mi madre es pensionada del magisterio y yo he sido ganadero toda mi vida, gracias a eso hemos tenido una estabilidad económica . Yo no necesito mi sueldo y lo pongo en servicio de la gente”, dice José Humberto.

Pero no solo ha hecho con su propio sueldo, sino con su gestión. Olaya tiene un presupuesto anual que no supera los 5.000 millones de pesos, pero por su trabajo ante entidades públicas y privadas, cuenta el alcalde, logró superar en sólo un año esta cifra con aproximadamente 17 mil millones, que ha utilizado para invertir en colegios y desarrollo para el municipio.