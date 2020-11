El arte de luchar contra las balas en Chocó

“¡Que Dios los perdone! A los políticos que no invierten los dineros en su pueblo marchante. ¡Que Dios los perdone! A los que apuntan muerte y no bondad y vida. ¡Que dios nos perdone! A aquellos que no tuvimos la suficiente valentía para alzar la voz y decir basta”, es un fragmento de la obra que nace de los paros donde Ifigenia dejó su alma en cada arenga, pero el cambió nunca llegó.

Con algo de frustración, pero con la convicción de que esa paz esquiva llegará, los jóvenes han practicado la obra y han ido cada día, a las 8 de la mañana, a interpretarla al frente de la biblioteca ‘Arnoldo Palacio Mosquera’. Saben que las balas siguen sonando, pero trabajan desde sus cuerpos —sus territorios más íntimos— para apagarlas. “Queremos volver a reír, no queremos volver a llorar. Queremos volver a sentir que aquí reina la paz”, dice la canción del joven Juan David Berrio con la cual terminan la presentación.

