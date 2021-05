El joven tunjano que ayuda a los campesinos a vender sus productos

Hoy, a los 27 años, graduado de trabajo social, Andrés dirige una exitosa pagina web soy campesino.org, orientada a hacer trabajo social a partir de las redes sociales. Este joven tunjano se convirtió en un canal para dar a conocer los productos de los campesinos de Boyacá y otras regiones, en especial de los más vulnerables, quienes no tienen más remedio que vender sus productos a los intermediaros, quienes los compran a precios irrisorios. Hoy, la cuenta de Instagram de Soy Campesino tiene más de 117 mil seguidores, mientras que el correo electrónico se llena a diario con unos 5000 mensajes. En sus 1300 publicaciones, Andrés ha publicitado las fresas de Guatavita, peras de Nuevo Colón, almojábanas de Arcabuco, Mandarinas de Santa Ana, Guanabanas de Maripí, Yucas de Barbosa, plátanos de San José de Pare, entre muchos más productos.



Como un reportero juicioso, Andrés cuenta la historia de cada productor para mostrar quién es. Sus publicaciones, pues, no son meras postales sino diminutas biografías de personas que viven del campo, complementadas con fotos expresivas y profesionales. “Al principio, era una página para sensibilizar a la gente de la región. Poco a poco, se fue convirtiendo en un proyecto grande. En un canal para ayudar a los campesinos a vender sus productos por medio del poder de las redes sociales. Lastimosamente, en ese proceso trabajé con políticos, les hice videos con la gente para mostrar que apoyaban el campo. El proyecto sobrevivía en gran parte por la política, pero me alejé de eso, porque los políticos solo buscan sus propios intereses, ganar votos y nada más. Por eso lo digo claro: ‘yo no quiero ningún cargo político”.



Andrés cuenta que los gastos de los viajes corren por su cuenta. Los saca de su sueldo como empleado de la Secretaría de Cultura de Boyacá. “La verdad —dice— todo lo que he hecho es a punta de almuerzos con la gente. No le voy a negar que uno quisiera que le pagaran algo, pero es muy difícil cobrarle a un campesino que está tratando de vender lo que produce. Muchos de ellos le pagan a uno con arepitas, con un cuartico de bulto de papa”.