El mal año de los plataneros

Según Juan Esteban Estrada, gerente comercial de Fruturo, una empresa que les abre mercado internacional a los pequeños productores, los intermediarios son quienes manejan el comercio interno. “Los agricultores, llámense paperos, yuqueros o plataneros, deben venderles a precios ínfimos con tal de no perder sus productos y dejarlos como abono o para compostaje. Es el intermediario el que tiene relación con el consumidor final y con los mercados de grandes superficies”, explica. Este año los intermediarios llegaron a pagar 3.500 pesos por una bolsa de 120 plátanos, un precio que Estrada califica como “inaudito”.



Adriana concuerda con Estrada en que los intermediarios son un problema principal y, al mismo tiempo, la única opción para muchos cultivadores. Las empresas compran a mejores precios, pero exigen requisitos que muchos cultivadores no pueden cumplir: registro de ICA de empaque, un número de bodegas, comedor, entre otros. “Quienes no tenemos sino una, dos, tres hectáreas solo podemos trabajar con lo que alcanzamos a conseguir –dice Adriana–. Por eso terminamos vendiéndole al intermediario a lo que nos ofrezca”.

En Urabá, los líos no acaban con los intermediarios. Una plaga llamada sigatoka se disemina sin pausa en los cultivos. Se trata de un hongo que se propaga si las plantas no se fumigan. “Los pequeños cultivadores deben fumigar a espalda cada mata, porque no tienen fumigación aérea. Además, en este momento no tienen recursos para comprar los productos para fumigar (...) Yo temo que, si esto sigue así, en tres meses todas esas plantaciones no van a tener cómo exportar”.

Cerca de Apartadó, en la vereda Monte Verde de Turbo, vive Piedad Torres. Esta cultivadora ha pasado hambre para que su siembra no se pierda. “Hoy, con que coman mis hijos, ya estoy tranquila; si yo no puedo hacerlo, no importa. Ha sido muy duro no poder darles un pedazo de queso o una salchicha. Hemos recortado muchas cosas para mantener la parcela”, cuenta Piedad.

En medio del difícil momento que atraviesa, Erasmo, su esposo, es su gran apoyo. Él trabaja en un cultivo de banano de lunes a domingo. Gracias a lo que gana, su familia puede sobrevivir. “Yo no lo dejo solo –dice Piedad con orgullo–. Hago el deshoje, el desmanche. Sobre todo, me dedico a empacar los plátanos para la exportación. Si me toca volear machete, también lo hago”.

En medio de ese panorama, la Ley de Compras Públicas aprobada por el Congreso, que obliga al Estado a comprarles directamente a productores locales y de agricultura familiar campesina y comunitaria, supone una luz de esperanza, aun cuando siga sin ser reglamentada y corra el riesgo, según Alejandro Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), de seguir beneficiando a los intermediarios.

“El decreto (borrador) del ministerio (para reglamentar dicha ley) contempla comprarles a unos oferentes, que son los mismos intermediarios. El campesino termina vendiéndole a ese tercero, que es el que se queda con el dinero. Es inexplicable que los campesinos estén botando su producción y haya colombianos aguantando hambre”, advierte Jiménez. En ese sentido, se pronunció Alan Bojanic, promotor de la ley desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). “Es urgente reglamentar la ley. Las gobernaciones y municipios están llamados a generar políticas públicas que contribuyan a promover la asociatividad de los agricultores y la creación de circuitos de abastecimiento local”.

Lejos de las discusiones políticas, en la vereda La Loma de Bojayá, Juana sigue adelante con su cultivo de plátano. Cada viaje es una travesía que disfruta como si fuera la primera vez que navega. Pertenece a la Asociación de Plataneros del Medio Atrato (Aplameda), que agrupa a 400 familias de la región. En junio de este año, Juana y otra cultivadora, Genoveva, viajaron a Quibdó en representación de 12 mujeres cultivadoras. Juntas llevaron 20 toneladas de plátano para venderlas a precios bajos y beneficiar a la población más necesitada de la capital de Chocó. Ella tiene claro que hoy, más que nunca, la solidaridad tiene que hacerse sentir: “Esta pandemia ha sido dura, pero siempre alcanza para ayudar. Lo más bonito es que al darle un par de plátanos a quien los necesita sabes que llegará a la casa y tendrá algo que comer”.