El paraíso oculto en el Golfo de Morrosquillo

“La sostenibilidad requiere de ese intercambio, de que los pelados locales puedan tener esa visión de poder estudiar, de hacer otras cosas, de tener sueños, otro tipo de metas”, explica Diana. Para ambos, Sanguaré no puede ser una isla alejada de todos, sino el eje para que en la zona se protejan los recursos naturales. Ese beneficio no se mide en dinero sino en tranquilidad. “Sin la comunidad no hay nada, y sin duda, cualquier cosa que se haga por la conservación el que se beneficia es el ser humano”, agrega Álvaro.

Hoy Sanguaré, que hace tan solo 18 años era un terreno casi árido y muy golpeado por el hombre, es otro gracias al sueño de Álvaro y Diana de construir una reserva natural. Allí, ambos han podido consumar su amor al mar, las olas y la arena y con su trabajo cuidar a cientos de animales que habitan la zona.

“Sanguaré para mi es arraigo, es un soporte a la vida, un alimento para mi ser, para mi espíritu. —dice Álvaro con la satisfacción de la labor hecha y con miras al futuro—. No es trabajo difícil, no es un esfuerzo que me cause sacrificio. Nace de mi alma y espero que esté en el querer de más personas. A mí no me alcanza el tiempo que le quiero entregar a Sanguaré, pero espero que no nos quedemos cortos”.

