El plan para el campo, ¿cuánto invertir y en qué?

El tema de la mujer rural fue mencionado por Cecilia López. Según cifras del Censo 2018 del Dane, el 48,13% de la población ubicada en zonas rurales son mujeres. “Debemos pasar del discurso y la preocupación a la acción —dijo—. El Gobierno no ha querido aceptar el impacto de lo que ocurre en el campo. Las mujeres rurales están sufriendo los costos”. Según cifras compartidas por López, las mujeres dedican 8,1 horas diarias a las labores del cuidado, mientras que los hombres solo dedican tres horas al día. Además, antes de la pandemia, el 40% de las jóvenes entre 14 y 18 años no estudiaban ni trabajaban. Ambas cifras se incrementaron con la pandemia. De igual manera, López aseguró que el confinamiento tuvo efectos retardados en las zonas rurales y que no hubo prevención sobre ello. Hoy, la tasa de participación de mujeres rurales solo alcanza el 30%, debido al aumento de horas en labores de cuidado y las tareas del hogar, que ahora incluyen el acompañamiento en la educación de los hijos. Esta pedagogía también está relacionada con la escasa o nula conectividad de los hogares rurales. “Es necesario que se realice un plan de emergencia para el campo con énfasis en la mujer rural”, dijo.

Para Luis Alejandro Jiménez es importante desmitificar los efectos de la covid-19 en el campo. Si bien la tasa de contagios es inferior a las ciudades, las zonas rurales han sido golpeadas por el bajo consumo nacional y represamiento de los productos, los efectos de las importaciones, la sobreoferta, el cierre de plazas y la especulación de precios. Productos como la mora, la quinua, el calabacín y la ahuyama se suman a la lista de alimentos afectados. Además, reiteró el componente vial en cuanto a la importancia de buenas vías para el transporte y la calidad de los productos, como medidas en la post-cosecha. “Debemos revisar los TLC y pensar en temas de comercialización de economía campesina que beneficien a los productores”, comentó. A su vez, mencionó que la Anuc está promocionado un referendo campesino.

En una segunda parte, Alejandro Santos preguntó sobre cómo resolver las falencias identificadas, en especial las de precios, asociatividad y brechas de género. Juan Camilo Restrepo propuso varias reflexiones: el ordenamiento de la producción y la productividad, y disminuir la intermediación para ayudar a los productores. A estos esfuerzos, le suma el trabajo en equipo entre el sector público y el privado, y con instituciones y organizaciones locales para mitigar la desinformación y las falencias. En cuanto a la mujer rural, mencionó que será un esfuerzo transversal para las políticas del Ministerio de Agricultura.