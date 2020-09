El renacer de El Castillo, Meta

ZEn el Alto Ariari, entre la Sierra de La Macarena y el Páramo de Sumapaz, está El Castillo, Meta. Por años, varias de sus casas estuvieron escondidas entre las plantas que se adueñaron de sus paredes. Reinaba el silencio y, en muchos casos, el olvido. Cuatro de sus centros poblados y 19 de sus 42 veredas estaban vacías por la violencia. El éxodo que se vivió en la zona duró casi dos décadas y de los trece mil habitantes que alguna vez tuvo el municipio, solo quedan siete mil.

Zenaida Betancurt fue una de las personas que tuvo que huir, cuando tan solo tenía 16 años. Con su hija Enith aún en brazos, dejó a su familia y a su tierra atrás. “Un día nos hicieron salir a todos en medio de la noche porque en la plaza del pueblo dejaron unos muertos calcinados que habían bajado de la cordillera. Y no pude, no podía vivir así, no era capaz de vivir con miedo”, dice Zenaida, que al día siguiente, en 1988, empacó lo que pudo y empezó a caminar.

Llegó al municipio de La Vega, en Cundinamarca, donde su ahora exesposo tenía familiares. Casi sin dinero, no sabían qué esperar. Los primeros meses fueron difíciles. Sobrevivían con lo poco que encontraban.

Habían pasado dos años y todo parecía estabilizarse. Una tarde, sin embargo, mientras escuchaba La Voz del Llano, una costumbre que había aprendido de sus padres, su corazón se detuvo. Anunciaron que tres personas habían sido asesinadas en la vereda Medellín del Ariari. “Por esa noticia supe lo que pasó. Si no la hubiera escuchado, no habría alcanzado a venir al entierro a despedirme de mi padre”, dice con voz entrecortada.

Lo asesinaron en sus tierras, llenas de frutas. Lo acusaban de apoyar a los militares que acampaban en su finca sin preguntar. En el entierro Zenaida se juró jamás volver. En La Vega vendió cuanto producto encontró para sacar adelante a su familia y 13 años después, casi como un llamado a estar más cerca de su tierra, se mudó a Villavicencio en búsqueda de mejores oportunidades. Allí tuvo un negocio pequeño, donde trabajaba toda la familia. Uno a uno, sus hijos empezaron a estudiar y a salir de la casa. Zenaida se fue quedando sola.