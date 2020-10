En medio del coronavirus, nace el primer Festival del Bocadillo

Mientras tanto, en Moniquirá, a Paola Pineda las cuentas no le daban. Tenía bajo su responsabilidad la fábrica de sus abuelos, fundada en 1963, y a todo el gremio. Como representante legal de Fedeveleños, la asociación de productores de guayaba, bijao y bocadillo, debía diseñar estrategias para sobrevivir al golpe de la pandemia.

Su mente no dejaba de trabajar. Pasaba noches en vela, pues debía cuidar un legado. “Mi cuna siempre estuvo al lado de las salas de bocadillo. Mi papás me cuentan que cuando me aprendí a parar en el corral, les metía las manos a las tablas y encontraban a los bocadillos llenos de huequitos”, cuenta Paola.

Ese recuerdo hoy le da fortaleza. Su familia ha producido bocadillos veleños desde hace varias décadas. Su abuelo fundó La Selección en 1963, después en 1982 pasó a manos de su padre. Hasta que en 2014 Paola volvió a Moniquirá. Todavía recuerda el instante en que le avisó a su jefe que iba a renunciar. “Esto es mi vida, yo me pude haber quedado detrás de un escritorio en Bogotá pero mi provincia y mi familia me necesitaban”, dice Paola.

En Moniquirá empezó a ganarse un espacio en la fábrica. Como es un negocio familiar, todos los Pineda hacen parte de la producción. Su abuelo, con 87 años, supervisa todos los días el corte de los bocadillos y su cocción. Su padre también se asegura de que cada producto tenga la mejor calidad. Paola, entre tanto, se ha dedicado a encontrarle una salida a todos los bocadillos en medio de la incertidumbre de la pandemia.

Ella carga con un legado de familia y de siglos atrás. Se habla de que la primera dulcería de Vélez, fundada en 1603, ya producía bocadillos. Desde épocas de la independencia, el General Francisco de Paula Santander, quien nombra el departamento, disfrutaba comer bocadillos. “Muy pocas cosas me hacen tanta falta aquí como el sabor de los veleños”, escribió el prócer desde su exilio en Europa.