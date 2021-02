El cangrejo negro, la apuesta de Providencia para andar hacia adelante tras el huracán Iota

Según la Contraloría, en el plan de construcción de 100 días planteado por el presidente Duque, se reconstruirán durante este año los 172 establecimientos de turismo que en su mayoría se vieron afectados por el huracán y son claves en el proceso de reactivación. La realidad es que hoy, cuando ya han pasado 50 días, la reconstrucción de la isla parece más un sueño.

Doris igual lo vive con una sonrisa, e incluso lo ve como una oportunidad. “Las personas no están yendo a capturar cangrejos porque no hay cómo pasar por la caída de los árboles. No tenemos cómo congelarlos porque no hay luz y tampoco hay restaurantes para venderlas, pero a pesar de todo lo veo como algo bueno, porque por primera vez en años los cangrejos se van a poder recuperar. Ahora es tiempo de que nosotros los cuidemos a ellos así como ellos nos han cuidado a nosotros”, explica entre risas.

Hoy, a la espera de que reconstruyan su casa, Doris sabe que Providencia encontrará el camino de regreso como los cangrejos recién nacidos cuando suben del mar a la montaña. Como el cangrejo negro, la isla sabe resistir. Cuando un cangrejo deja los huevos en el mar, casi ninguno sobrevive. Pocos logran crecer y volver a la selva. Algunos son aplastados por los carros, otros devorados por serpientes, pero al final la carretera siempre se pinta otra vez de negro. Y la marea vuelve a casa.

