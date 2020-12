Entregan obra 900 del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial

“Este proyecto para nosotros es una bendición”. Esto dice Alberto Herrera al contar cómo la central de beneficio de café se construyó y se puso en marcha en la vereda El Mango del municipio de Dabeiba. El proyecto les cambió la vida a él y a 374 familias cafeteras que se benefician de manera directa de esta iniciativa.

Se trata de la obra 900 entregada por el actual Gobierno, en el marco de los proyectos priorizados por el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para la subregión de Urabá Antioqueño, del que hacen parte 8 de los 170 municipios de Colombia. Estos territorios se transforman para superar las brechas gestadas por la violencia, la presencia de cultivos ilícitos, la pobreza y la ausencia del Estado.

Estos 900 proyectos entregados mejoran la calidad de vida de más de 139 mil familias y han generado 6.100 empleos en la implementación, lo que contribuye con la reactivación económica y el desarrollo de las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza.

“Este año iniciamos en septiembre la cosecha de café y, afortunadamente, ya contamos con una planta de cereza, la cual nos ahorra un trabajo muy importante a todos los caficultores, que es el beneficio del café (transformar el fruto en pergamino). No pensamos en ningún momento que pudiéramos tener un proyecto tan bonito y vea, tenemos una obra muy grande que está funcionando muy bien”, dice Alberto.

La planta es un proyecto implementado por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) de manera articulada con la alcaldía municipal, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Federación Nacional de Cafeteros y la Asociación de Productores de café de alta calidad de Dabeiba (APROCAD). La inversión para su construcción ascendió a $2.956 millones y tiene capacidad para procesar 30.000 kilogramos de café al día.

Pero además de trasladar a la central la mano de obra del beneficio que antes dejaba con dolores en el cuerpo a los caficultores, Alberto cuenta que la planta ha traído otras ventajas. “Yo hice un promedio en signo pesos, y me di cuenta de que me estaba gastando en mano de obra $250.000 por carga de café, pero ahora nos estamos ahorrando ese esfuerzo, que es el que más lo absorbe a uno. Además, ya no tenemos el “castigo” por calidad que teníamos antes, porque cuando vendíamos el café en la cooperativa, le encontraban como 14 defectos y lo pagaban por debajo del precio base. En cambio, ahora hemos mejorado la calidad. Son como 3 o 4 defectos máximo y siempre nos pagan por encima del precio base, entonces uno entra ganando”.

Para la construcción de la planta de café se generaron 35 empleos y para la operación se crearon 12 empleos directos y 7 indirectos. Adicionalmente, con este proyecto se mejora la calidad del grano para acceso a mercados especializados y se reduce el impacto ambiental, disminuyendo el uso del agua y manejo de residuos sólidos.

Alberto cuenta que nunca se imaginó lograr tener un proyecto así, pues con las horas que se ha ahorrado en el beneficio del café en esta cosecha, pudo dedicarse al tiempo al fríjol y al maíz para el consumo de su familia, dos tareas que siempre se quedaban quietas. Incluso dice que en el café ha mejorado la selección de las cerezas cogidas, ya casi no tienen verde y está más controlado el tema de la broca, una plaga que afecta directamente al grano. Estos dos factores se traducen en un mejor lote para llevar a la central, mejor calidad en el proceso y mejores ingresos para las familias.

“Yo la verdad cuando hicieron la entrega oficial de la planta, no lo creía. Me parecía como que eso no era cierto, porque en ningún momento pensamos que algo así le pudiera suceder a estos corregimientos. Yo digo que nos está cambiando la vida en un 300% porque ahora uno ve a la gente con más ganas de trabajar, quieren sembrar café y dicen que ahora sí paga. Ya hasta la gente le está poniendo valor a sus fincas porque tienen la nueva central”, asegura Alberto Herrera, quien no escatima al decir que los cafeteros del sector han tenido la oportunidad de hacer catas de taza con los extensionistas y que han obtenido resultados impresionantes. “Nos hemos llevado la sorpresa de que nosotros en Dabeiba tenemos un café muy especial como para sacar la mejor taza de Colombia y del mundo”.