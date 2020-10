Escolástica: la primera mujer restituida

Colmenas de recuerdos

Con el terreno formalizado, Lucy Martínez Mercado pudo impulsar el negocio que había emprendido unos años atrás. Había estudiado apicultura en el Sena, en parte por la nostalgia del amor que su padre les tenía a las abejas cuando aún vivían en la vereda Pertenencia.

“Lo que nos tocó vivir no fue fácil”, dice con voz pausada y cadente, algo poco usual en su región. “Las arrugas de mi mamá le salieron después de salir de la finca. Y a nosotros, sus 11 hijos, nos tocó buscar cómo salir adelante sin la tierra para producir… porque es que nosotros somos del campo, de la tierra”, cuenta.

Su primer proyecto lo montó con ayuda del Fondo Emprender. Tuvo un capital semilla para arrancar su primera granja apícola y hoy, a sus 40 años, ya recolecta miel que comercializa en Cartagena, Medellín, Cali y Bogotá. No ha tenido hijos, pero sus 25 sobrinos son más que suficientes, dice entre risas.

En Sabanas de Cali, con ayuda de profesionales que la visitaron, logró incluso crear un laboratorio para la modificación genética de las abejas, con lo cual ha podido aumentar su producción. “Lucy abejitas” la llaman algunos en la zona, un apodo que ella recibe con todo el gusto, pues se dice de ellas y para ellas. “Nunca he tenido un accidente. Ellas solo me pican cuando yo quiero que me piquen”, dice seria, con la solemnidad de quien ve en las abejas un ejemplo para la raza humana: trabajadoras, estéticas, organizadas, dadas al colectivo.

Su sueño, le dice a su madre de 80 años, es convertir a la finca en una granja apícola agroturística. Quiere que todas las personas puedan sentir la admiración que ella experimenta por las abejas, pero también desea que Colombia conozca, en parte, lo que han vivido las familias con la guerra. Le dice a su madre “berraca”, pero ignora que ella también ha vivido y construido muy a pesar de lo que les quitaron. Escolástica y Lucy, que este año se doblaron en edad, son un ejemplo de esa tenacidad con que las mujeres han seguido arando el campo colombiano, incluso cuando el conflicto se esforzó en expulsarlas de él. Quizás si Colombia aprendiera de las abejas, sonarían menos balas y cantarían más azadones.

