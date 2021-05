Fabio Enseña: el campesino youtuber que no deja perder la leche de su municipio

“Mi finca es todo para mí. Es una extensión de lo que soy. Si la dejo, es como dejar a un familiar al que usted ha cuidado y ha visto crecer. Si mi tierras y mis animales son bonitos, es porque los quiero, los cuido y los pienso”, dice Fabio Ramírez, con una voz suave, propia de su región. Es bogotano, pero desde que era un bebé de 15 días tiene tierra en sus manos, y en su corazón, los cultivos, los animales y el paisaje de Pacho (Cundinamarca).

Fabio, o como lo conocen en redes sociales, Fabio Enseña, tiene 22 mil seguidores en TikTok, 133 mil me gusta acumulados en la aplicación y 55 mil suscriptores en YouTube. Pero su trabajo diario está lejos de lo virtual. Para él no hay sensación comparable con el sonido que hace la leche cayendo en el balde cuando ordeña sus vacas en la madrugada. “Siempre he sabido solo una cosa: lo agrícola—dice—. Desde pequeño me sentaba a jugar y mis juegos era tener cultivos y cuidar animales. Luego, en la universidad, me fue bien porque era lo que me apasionaba. Por eso cuando dicto clases me sale bien, porque hablo de lo que amo, de lo que sé y de lo que vivo todos los días”.

Fabio es profesor del Instituto Técnico Agrícola de Cundinamarca. En este colegio, donde estudió cuando era niño, les explica a sus alumnos todas las técnicas para cuidar sus cultivos y que la tierra siempre de frutos. Por la pandemia, las clases que solía dar en la finca pasaron a videos que grababa con la ayuda de su familia. Pero en el colegio la metodología que usaba, coloquial y “propio del sentir campesino”, no era bien visto en el colegio.

Luego de mostrar los videos a unos vecinos, Fabio subió un par de estos a su Facebook personal. Pronto, sus amigos los llenaron de comentarios. “Me decían que mis videos les recordaba a sus abuelos. Era muy bonito. Además porque a mí me nace hablar del campo. De los árboles, los animales y las historias que he vivido. Entonces usé el nombre que me recomendaron, Fabio Enseña, y subí los primeros a YouTube”, cuenta Fabio.