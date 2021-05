Familias de Urabá que perdieron sus tierras firmaron un histórico acuerdo con la empresa privada

Sueños derrumbados en medio del estruendo

“Hoy la vi, fue casualidad

Yo estaba en el bar, me miró al pasar

Yo le sonreí y le quise hablar

Me pidió que no, que otra vez será”.

Mientras la voz de Leonardo Favio se escuchaba en la radio, por primera vez Hoover Quintero y María Bergenet Rubio se miraban a los ojos con gesto de enamorados. A su lado, una botella de gaseosa a medio tomar era testigo del nacimiento de su amor. María estaba segura de que su relación sería eterna. “Hoover significó tanto para mí, que me quedaron cuatro de sus hijos. A mí me enseñaron que la familia era para toda la vida, que era lo más importante, y ese hogar que conformé por pocos años era muy bueno. Era mío”,dice.

Desde que se conocieron su conexión fue inmediata. Aprendieron a querer los defectos del otro. “Él era impaciente, pero yo le conocía sus cosas. Siempre estaba lista para que el día rindiera”, cuenta María. Así fue su relación, primero en Apartadó, donde tuvieron su primer hijo. Después en Turbo, donde llegaron tres. Allí, además de desempeñarse como mecánico, Hoover encontró su vocación: fue líder social, comunitario y luego concejal.

La tranquilidad duró poco. Hoover empezó a militar en la Unión Patriótica y pronto empezaron las amenazas. En 1988 salieron del casco urbano de Turbo para vivir en la vereda Casanova. “Fue estar en medio de la intemperie. No había nada hecho, dormíamos bajo un plástico, expuestos a las serpientes y al agua. Todo para huír”. Entonces, tabla a tabla, construyeron su casa. Vivían de la tierra, en Casanova tenían árboles frutales, ganado, y hasta una pequeña represa donde criaban pescado.