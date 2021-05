Flor Alicia: una campesina que cambió la coca por la pimienta

Hasta los diez años, Flor Alicia Gualpa vivió al filo de un precipicio a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Su hogar era una pizca de montaña, una casa sin luz ni agua, una tierra arisca donde sólo crecía la papa y soplaba un viento frío que no alcanzaba a secar la ropa del tendedero. “Era tan empinada, que cuando pisábamos mal nos derrumbábamos. Eran puros abismos. Por eso nos fuimos de Córdoba (Nariño)”, cuenta Flor, apoyada en un barandal de madera rústica desde donde observa a cuatro monos churucos saltar en las ramas de un árbol de zapote que no da buen fruto desde 2001, cuando lo bañaron con glifosato.

Flor Alicia vive desde 1972 en El Placer, una inspección del Valle de Guamuez, en el Bajo Putumayo, adonde llegó con su mamá huyendo del frío y los abismos: “Queríamos asentarnos en donde pudiéramos sembrar la yuca, el plátano, el arroz. Donde tuviéramos comida porque éramos totalmente pobres”. Al llegar, hallaron suelos fértiles y silvestres a la sombra de laureles, guarangos, amarilos, gomos, bilibiles y varios tipos de balsos. Con la fe puesta en esa tierra, que vendían muy barata, compraron tres hectáreas. Cortaron monte, criaron gallinas, sembraron yuca y maíz, plantaron árboles frutales, consiguieron su perro guardián y levantaron un rancho de madera que aún se sostiene como un esqueleto del pasado.

En la década de 1980, la gente empezó a sembrar una planta que resultó muy rentable: la coca. “Casi todos en la región la cultivamos porque daba plata para vivir con facilidad. Mejor dicho, daba plata pero no tranquilidad”, cuenta Flor Alicia, mientras el sol del atardecer brilla en su larga trenza negra jaspeada de canas. A los 58 años, esta mujer de ojos almendrados, piel morena y manos fuertes ha vivido en medio de una guerra que la obligó a desplazarse tres veces, la volvió nerviosa y le dejó una cicatriz que no borra el tiempo y que narró ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa: “El día 29 de enero del año 2004, un paramilitar entró en mi casa… Eso fue muy feo lo que me pasó. Yo pensaba en ir a decirle al comandante ‘Pipas’, de los paras, lo que me había pasado. Pero ese paraco ... Me dice que donde yo diga algo, me desaparecía a mí y a mis hijos”.