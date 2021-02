¿Fracasó el programa de sustitución de cultivos ilícitos?

“Sembrar cualquier otra cosa o criar animales no es rentable porque no hay ni siquiera vías para sacar la producción. Sacar cerdos a Cúcuta no es rentable porque la mitad llegan muertos o bajos de peso. Lo mismo pasa con los alimentos perecederos”, agrega el campesino para explicar por qué él, como la mayoría de labriegos en la zona, optaron en el pasado por lo ilícito.

Frente a eso, el Acuerdo de Paz contempló llevar a estos enclaves cocaleros proyectos de infraestructura y desarrollo, así como poner en marcha un programa que les permitiera a los campesinos emprender nuevos cultivos. El PNIS está diseñado para que las familias reciban un subsidio de asistencia alimentaria por un millón de pesos mensuales durante el primer año, mientras erradican las matas de coca y reciben asistencia técnica para montar proyectos productivos a corto y largo plazo que, además, estarían financiados por el Estado.

Sin embargo, y pese a que ya han pasado más de tres años desde que se puso en marcha el programa, las cifras de cumplimiento son lánguidas. De acuerdo con los reportes que hace la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación (antes Posconflicto), de las 99.097 familias vinculadas al programa, 74.366 han recibido pagos de seguridad alimentaria, 61.769 han recibido servicios de asistencia técnica y solo 1.792 cuentan con proyectos productivos en implementación, es decir, menos del 2% de las familias vinculadas.