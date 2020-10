Galería | El artesano de instrumentos que rescata el sonido llanero del totumo

Los instrumentos guardan en su interior un sonido particular, pues son producto de la madera finamente moldeada y de una semilla natural que crece durante años y finalmente da origen al sonido tradicional de la música llanera.

“Por acá también hay buenos fabricantes de instrumentos de cuerda entonces yo me dediqué a hacerlo de manera tradicional -dice Avelino-. A mí la verdad me gustaba la idea de ahorrarme la tumbada de un árbol y me pareció más gracioso cogerme una totuma limpiarla y sobre ese diseño plasmar un instrumento", dice Avelino.