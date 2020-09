Gremios del agro piden mecanismos proteccionistas para la reactivación

Para ilustrar esta situación, Calero expuso varios casos concretos que afectan al sector cañicultor. Por un lado, explicó que socios comerciales regionales como Ecuador y Bolivia han impuesto condiciones que no son favorables pese a mantener completamente abierto el mercado colombiano para sus productos. “Ecuador impuso una medida injustificada contra Colombia y Bolivia envía sus excedentes de azúcar sin limitación en condiciones asimétricas por cuenta de un mercado altamente regulado en el Gobierno de ese país. Esto genera unas condiciones inequitativas que afectan a nuestro sector”, lamentó la dirigente gremial.

Dentro de las soluciones que plantea Calero para equilibrar las condiciones de competencia de los productores nacionales está usar los mecanismos de defensa que están dispuestos en la normatividad colombiana y en el marco jurídico internacional para eliminar esas distorsiones. Algo que durante la pandemia han hecho otros países y que Colombia debería poner en marcha. “Es necesario que se mantenga en funcionamiento la franja de precios del azúcar para defenderse de un mercado internacional absolutamente distorsionado; y activar los mecanismos de defensa comercial con que cuenta el país, como las salvaguardas y los derechos compensatorios, de manera que se le pueda hacer frente a esas medidas que hoy muchos países están estableciendo con mucha libertad”, aseveró.

En la misma línea se expresó Jens Mesa, presidente de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), quien recordó que las distorsiones comerciales se presentan porque algunos de los países más ricos del mundo con los que Colombia tiene acuerdos comerciales brindan amplios subsidios a sus agricultores, lo cual pone en desventaja a los productores colombianos. “Tenemos que nivelar la cancha. No podemos seguir permitiendo que nuestros agricultores enfrenten un mercado donde todo va en desventaja para ellos. El Gobierno tiene una responsabilidad de poner en práctica esos mecanismos de defensa comercial contra medidas que están documentadas y se vienen practicando en los países más ricos del mundo. Cuando uno mira los recursos que Europa y Estados Unidos le están invirtiendo a su agro y los contrasta con la carencia de inversión y de atención al agro colombiana empieza a entender que esa competencia no se está dando en igualdad de condiciones”, aseguró Mesa, quien a la par explicó que no están pidiendo privilegios sino simplemente competir en igualdad.

Pero en medio de la conciliación, el presidente de Fedepalma lanzó una queja contundente en contra del Gobierno nacional y su inactividad en la defensa de los agricultores. “Colombia no puede continuar permitiendo que esas distorsiones de mercado sigan depredando y afectando la producción nacional. Eso ha ocurrido por muchos años y hay medidas específicas que el Gobierno conoce, pero hace falta voluntad política para adoptarlas”, dijo.

El otro sector que se ha visto afectado por las importaciones ha sido el ganadero, en particular los productores de leche. El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), José Felix Lafaurie, aseguró que tan solo en los primeros cinco meses del año, se introdujeron cerca de 42 mil toneladas de leche al país. Esto equivale, según Lafaurie, a dejar de comprar al sector ganadero colombiano un poco más de 2,5 millones de litros de leche diarios. “Eso es una aberración”, lo calificó el presidente de Fedegán, quien aseguró que quienes más se ven afectado son los pequeños ganaderos, que representan el 92 por ciento de los más de 700 mil productores que tiene este sector.

“Debemos pensar en un nuevo concepto de soberanía alimentaria o seguridad alimentaria, que es lo que tenemos en la Constitución, y eso va a implicar hacer grandes esfuerzos para no depender de otros y tratar de producir en el país. Yo no veo que estemos avanzando en esa dirección”, resaltó Lafaurie.



Estas peticiones llaman particularmente la atención pues históricamente era común escuchar solicitudes de proteccionismo por cuenta de sectores de izquierda, sindicales o asociaciones campesinas. Hoy, sin embargo, y pese a que la mayoría de los gremios del agro han mostrado un apoyo constante al Gobierno del presidente Iván Duque, se muestran inconformes con el rumbo que ha tomado el comercio internacional y le solicitan al Ejecutivo tomar mayores acciones que permitan sustituir importaciones, aumentar aranceles a algunos productos, establecer topes de ingreso a productos internacionales y usar las salvaguardas contempladas en los diferentes tratados comerciales que ha firmado el país en los últimos 15 años.