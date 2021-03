‘Hijas del agua’, los rostros escondidos de los pueblos indígenas

La muestra artística es una invitación del Museo Nacional de Colombia, el Ministerio de Cultura, la Asociación de Amigos del Museo Nacional y el grupo Bolívar Davivienda. Hijas del Agua ya había sido expuesta en el Museo Santa Clara en 2018. Entonces contaban con imágenes de wayuus, arhuacos, gunadules e indígenas misak. Además de la exposición, realizaron eventos y conversatorios. En uno de ellos participó Maria Jacinta. Sin embargo, ese primer trabajo con las cuatro comunidades los inspiró a viajar y conocer más. Ruvén y Ana tenían un sueño conjunto: realizar un libro homónimo que recopilara imágenes e historias de otros pueblos indígenas.



“Para los dos era muy importante que nosotros como colombianos miráramos nuestro origen, porque estamos acostumbrados a mirar fuera —cuenta Ana—. Nosotros debemos hacer presencia desde nuestros saberes y actividades, y una manera de hacerlo es rescatar y dignificar lo que somos, darle el lugar que le corresponde a nuestro pasado”. En el caso particular de Ruvén, quería hacer un libro que fuera un homenaje a Colombia, quería encontrar algo especial y significativo. Se inspiró en el trabajo de Edward Curtis, un fotógrafo y etnólogo estadounidense que, en la década de los 50, fotografió a los nativos de su país.



En total, viajaron a 26 comunidades y con su ayuda publicaron Hijas del agua, lanzado el 2 de diciembre de 2020. El libro es una mirada sensorial, desde lo artístico, a los pueblos indígenas. Por eso no quieren que se convierta en esos volúmenes de lujo que adornan las mesas o lugares para tomar té. Anhelan que llegue a las bibliotecas, los colegios y las universidades de todo el país, no solo de las capitales o las grandes ciudades.



Para Wade Davis, antropólogo y escritor quien colaboró con los textos del libro, Hijas del agua es “más que un libro. Es una joya que destila la maravilla del patrimonio colombiano. Es un regalo de los artistas (...), son historias y visiones del pueblo. Con ellas celebramos la capacidad del país para crecer y para cambiar”.