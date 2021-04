Indígenas y afro se sumaron al paro: ¿por qué marchan?

Además de marchar contra este proyecto, estas asociaciones hicieron un llamado contra el uso de la aspersión aérea de glifosato, que como anunció el ministro de Defensa, Diego Molano, volverá a implementarse en el país.

“Cerca de 3000 familias habían firmado un acuerdo colectivo de sustitución cultivos. Hoy no le estamos diciendo al Gobierno que no queremos sustituir, pero necesitamos que la sustitución le brinde garantías al cultivador.—dice Sol— Le decimos que no al glifosato pero sentamos una posición donde defendemos el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Tenemos voluntad de apostarle a los cultivos lícitos, pero con garantías económicas y sociales”.

Esto, explica la lideresa, va de la mano de la implementación del Acuerdo de Paz: “hoy le decimos que sí a la sustitución, sí a el PNIS, sí a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, sí a los proyectos sociales y por eso salimos a las calles. Para exigir esa transformación”.