Juana Perea: la mujer que entregó su vida por Nuquí

En su voz se siente el dolor por su partida. Juana representaba mucho para él y para su familia. Su padre trabajaba con ella construyendo el hotel, y Ángel era uno de sus consentidos en la zona: “Juana era mi familia. Siempre hablábamos, me daba consejos, me acompañaba y me regañaba cuando hacía las cosas mal”.

Con su muerte, el sol se esconde en el horizonte y para muchos será difícil verlo de nuevo igual. Termales llora su partida, que aún oculta cientos de preguntas sin responder. El cuerpo de Juana se encontró en la playa de Nuquí, frente a la estación de policía. Lejos de su casa y de la tierra que soñaba con entregar a otros.

Su nombre se suma a la lista de líderes sociales asesinados. Van 247 en lo corrido de este año. En 2019, Colombia fue el país con el mayor número de líderes ambientales asesinados en el mundo: 64 perdieron su vida en defensa de la tierra, según la ONG británica Global Witness.

Juana Perea deja un gran legado en las playas de Nuquí que nada podrá borrar. La suya es la historia de una mujer que, piedra a piedra, paso a paso, construyó un sueño. Su recuerdo perdura en la memoria de quienes la conocieron y que hoy esperan que su muerte no quede impune.

