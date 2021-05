La batalla de Amparo por su hijo autista

Según el Dane, Chocó es el segundo departamento a nivel nacional con mayor incidencia de pobreza monetaria, el 64,4 por ciento de la población está en esta condición. Además, el 35,9 por ciento de las personas en el departamento se encuentra en condición de pobreza extrema. En ese sentido, el mayor sueño de Amparo y de Haidy, es que a largo plazo, la fundación pueda ser un lugar donde, sin importar la capacidad económica de las familias—muchas madres en Fundautismo no tienen empleo—, sus hijos puedan acceder a las terapias que necesitan, sin tener que desplazarse a Cali, Medellín o Bogotá.

Las terapias son fundamentales para que los niños con esa condición aprendan a relacionarse con otros y puedan crecer de manera normal. Las barreras para un niño con autismo—explica Amparo— se pueden ir derrumbando a medida que asistan a terapias y reciban la ayuda que requieren. “Siempre creí que era la única mamá que tenía un niño con autismo, y eso no es sencillo—cuenta Amparo—. Te cierras al mundo, te da pena decir que tu niño tiene esa condición, porque hay tanto desconocimiento, tanto estigma. Te sientes sola y no tienes quien te apoye”.



Amparo no quiere que como ella, cientos de familias sufran por la condición de sus hijos, no quiere que las agobie la sensación de soledad. “Yo me quería volver loca. Me preguntaba por qué mi niño, por qué le había tocado a él, por qué no estaba sano—recuerda Amparo—hoy las madres que están en la fundación y todas las familias que se vinculen no tendrán que vivir lo mismo. Tendrán un apoyo y ojalá en algún momento, toda la infraestructura para sus hijos”.