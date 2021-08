La cantaora que hizo de sus canciones un camino para sanar y resistir

De saberes ancestrales

A la naturaleza vamos a jugar

A la naturaleza vamos a jugar

Como a ella le gusta vamos a cantar

Como a ella le gusta vamos a cantar

(Estrofa de la canción de Daira ‘Nuestra madre herida de muerte’)

Buena parte de su vida la pasó inmiscuida en el barro, los ríos y los paisajes tropicales, elementos que han sido fuente de inspiración para sus canciones y que también la han llevado a crear una conexión especial con el territorio.

De esos años en los que la dominaba un espíritu curioso e inquieto, cuando aún era una niña, Daira recuerda con gracia cómo sus padres, sus abuelos y sus tíos le enseñaban todo el conocimiento que ellos habían aprendido y experimentado.

“Cuando mi madre iba a hacer alguna sanación me enviaba al patio a traerle plantas. Yo me enojaba, porque en ese momento no entendía que me había elegido para transmitirme todo lo que ella sabía”, cuenta Daira sobre su madre, una partera y curandera reconocida en la comunidad.

Ella la instruyó en la curandería, en el uso de las plantas medicinales y en cómo recibir y dar vida. Por sus abuelos desarrolló un amor por los instrumentos de percusión, en especial la marimba y el bombo; de sus tíos conoció sobre la vida comunitaria y con su padre aprendió de oraciones y gastronomía.

“Fui afortunada por lo que mis mayores me transmitieron. Ellos han sido fundamentales para reconstruir la memoria, reconstruir la historia, para saber de dónde venimos y a dónde vamos”, cuenta Daira con una gran sonrisa.