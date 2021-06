La Cooperativa: una vereda en Vista Hermosa donde las mujeres tejen esperanza

Ana Carrizosa, coordinadora del proceso de reincorporación con mujeres en los territorios, destaca el interés que tienen estas mujeres por transformar sus vidas y el papel de la maternidad dentro de la ruralidad. “…De las cosas que me han parecido bien significativas en este proceso, ha sido ese espíritu emprendedor de estas mujeres para salir adelante, para dejar atrás su pasado (...). Ha habido una recapitulación en términos de poder disfrutar la maternidad, de criar a sus hijos, de disfrutarlos en ambientes tranquilos", explica Ana.



Luz Herminda tiene 7 meses de embarazo y gracias a su experiencia en confección ha podido tecnificar junto a sus compañeras reincorporadas los procesos de producción de diferentes prendas de vestir. Lencería, ropa íntima, sudaderas, cortinas, sabanas, cubrelechos y faldas hacen parte de los productos textiles que ellas más fabrican. De hecho, Luz y sus compañeras han participado en diferentes escenarios de moda regional y en ferias virtuales, la más reciente hace 2 meses en alianza con el colectivo de muejeres Manifiesta. Allí pudieron exponer sus propios diseños.



No obstante, no todo es color rosa. “Uno se enfrenta a muchas dificultades (...). Enfrentarse a la vida sola, teniendo uno, dos o tres hijos es algo muy duro”, comenta Luz con cierta resignación, aunque, rápidamente, adopta un tono más entusiasta. "La idea es que nosotras podamos generarle trabajo a las mujeres de la comunidad, que ellas vean esa necesidad de organizarse, vean que las mujeres sí somos capaces de salir adelante, de salir emprendedoras y que tenemos muchas virtudes que no sacamos a flote por circunstancias de la vida", asegura.