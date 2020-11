La cultivadora de papa que ya no puede comer carne

La caída de las ventas es apenas una consecuencia de la crisis económica propiciada por el coronavirus. Hay otras razones, más profundas y estructurales, que por años han afectado a los cultivadores. Una de ellas es la informalidad. Según datos del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, la tasa de informalidad en el campo colombiano alcanza el 88 por ciento.

En los últimos días, en la Segunda Gran Cumbre Colombia Rural, organizada por Semana Rural, Juan Carlos Elorza, director del sector productivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), se refirió a la informalidad como uno de los grandes retos a superar en la región. “Casi el 60 por ciento de los predios productivos de Colombia tienen alguna situación de informalidad -dijo Elorza-, lo que dificulta que quienes lo habitan, lo producen o quisieran ponerlo a producir, accedan a servicios formales de la comunidad”.

Toda su vida, Mercedes ha trabajado en la informalidad. En el mercado de la papa, entre el cultivador y el intermediario, no hay otra opción. En los últimos días el gobierno destinó 30 mil millones de pesos para subsidiar a los cultivadores, sin embargo, el alivio no refleja un cambio. Según Fidel, “ni siquiera sabemos cómo se va a ejecutar ese dinero. Uno de los requisitos es que los productores hagan una cuenta de cobro para que los compradores la firmen. Ninguno va a firmarla porque ellos no se registran como comerciantes de papa. Son informales y no van a cambiar”.

Mercedes ha vivido las dificultades de acceder al subsidio. “Toca llevar la factura del comprador y uno queda ‘marcando’ porque ellos no se la dan”. Según ella, en caso de contar con la suerte que le den una factura, el beneficio es muy poco, pues por cada tonelada de papa entregan 94.000 pesos. “Eso no vale ni un bulto de abono. Es una simple pendejada”, concluye.

Como Mercedes, Fidel nació en el campo y creció entre los cultivos de sus padres. Tuvo la fortuna de estudiar ingeniería agrícola, con el sueño de sacarle más provecho a su tierra en Cómbita (Boyacá). Con los años entendió por qué sus padres, como tantos campesinos, le pedían que estudiara, que se fuera, porque trabajar la tierra en Colombia es como cultivar pesares.

Según Fidel, la situación de los paperos “es una olla a presión. Son muchos problemas a la vez: las tierras están en manos de las ganaderías y los campesinos cultivan en las montañas, donde no hay vías de acceso. A eso se suman el alto precio de los insumos agrícolas, la imposibilidad de competir con las papas traídas del exterior, la baja educación del papicultor y una cadena de comercialización muy larga e informal, entre muchas cosas”.

Uno de los problemas más graves, denunciado por los cultivadores, son los bajos aranceles a las papas importadas de otros países y la práctica del dumping en el comercio de la congelada. En días pasados, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo-MinCit ordenaron abrir una investigación mediante la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020 sobre esta problemática. Según Fidel, la importación de papa precocida desde países como Bélgica, Alemania y Holanda, que en 2013 propició un paro, está arruinando a los cultivadores.