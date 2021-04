“En Nuquí no pueden mandar los violentos sino la esperanza”: Josefina Klinger

SR: ¿Cómo fue cambiar esa mentalidad?



JK: Lo que pasa es que acá las personas piensan que lo que falta es plata, pero lo que falta es promover una visión de desarrollo desde el territorio. Ese punto de equilibrio donde el territorio es la base de todo, la gente es quien lo configura y el dinero es lo que lo facilita. Pero estámos al revés, creemos que podemos tener la plata en el centro, segundo el territorio y la gente se va menoscabando. Es que si no tienes un lugar donde desarrollar tus sueños, eso te marchita. Entonces lo que me doy cuenta es que no podemos esperar que la persona que llegue haga la tarea por nosotros.

Fue así que me conecté con la naturaleza y empecé a leerla, me di cuenta que todo tiene un momento. Empecé a enteder que el hecho de que nos llamaran despectivamente negros, de que no inviertan en nuestro territorio, obedecía a una estructura mental de siglos. Que nosotros pasamos años tratando de parecernos a los otros cuando debíamos cultivar nuestra propia esencia y particularidad. Un palo de guayabas jamás se vuelve mango.

SR: ¿Eso implica una forma diferente de relacionarse con el poder y con la sociedad?



JK: Claro, me di cuenta que el liderazgo no debía solo pasar cuentas de cobro, debía respetar la vida, que la vida debía ser la base de todo el desarrollo. Aprendí a no pedir y a reclamar por mis derechos, sino a usarlos en la misma proporción que uso mi deber. Fui más consciente de que Nuquí es un sitio de luz. Que no existe un lugar con tanto derroche de biodiversidad y vida. Que si el universo me hizo encarnar allí, debía trabajar para cuidarlo, debía tomarme por mis propias manos su desarrollo más allá del solo reclamo por la equidad.