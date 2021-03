La guardiana de semillas nativas del sur del Tolima

«Llevo tiempo de estar trabajando en mi huerta casera y no la cambio en mi vida por nada, porque me hace sincera. Siembro semillas, la protejo y la cuido como un tesoro, porque el territorio y el saber de los mayores es el verdadero oro.



Levanté mi frente, hice abono y seguí cercando con angeo con la esperanza de quien no anda con prisas. Y para poder tener mis hortalizas luché y saqué las semillas en el tiempo de verano.



Como cilantrillos, lechugas, tomate, cebollas, pepinos, ahuyamas, berenjenas para hacer propias y buenas ensaladas, qué deliciosas quedan, compañeras.

(...)

Dentro a mi huerta, cuando me levanto a regar mis hortalizas, me siento la más contenta con el trinar de los turpiales, con el toche que canta hasta por la noche y con lo que me dice el cucarachero, por ser juyero.



Esa huerta es el inicio de mi ancestral herencia pijao y que a mis hijos enseño con cuidao'».