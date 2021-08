Helena Valencia, la joven lideresa que quiere poner a Chocó en la boca del mundo

Desde entonces, se puso la meta de participar en el congreso mundial de jóvenes One Young World. Quería que el mundo conociera la labor que están realizando en Chocó y llenarse de inspiración y contactos con los miles de jóvenes que asisten a este evento cada año.



Y aunque el propósito le fue esquivo en tres ocasiones, fue en su cuarto intento que logró quedar seleccionada para representar a Colombia en la cumbre mundial que este 2021 se llevó a cabo en Munich, Alemania. "Nunca dimensioné el impacto que tendrían en mi vida los voluntariados que he realizado. Los hacía porque me gustaban pero después se convirtieron en una de las razones que me ponían como una joven líder para representar a Colombia”, cuenta Helena.