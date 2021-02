La mujer pijao que convirtió a las gallinas en símbolo de resistencia

“Si yo le dijera... es que las gallinas para mí son mi familia, son mi autonomía, mi independencia. Mejor dicho: son territorio, cultura, resistencia y, lo más fuerte, soberanía alimentaria. Porque no es solo tenerlas y venderlas y que nos pongan los huevos, como esclavizadas. No, este es un trato, un compromiso con ellas, de tenerlas bien, felices, en un espacio digno. Así le retribuyen a uno. Yo vivo para mis gallinas: les bailo, les hablo, les peleo y ellas me contestan ”, dice Perla con convicción.

La gallina criolla es parte del patrimonio colombiano. En el campo, los padrinos solían regalar a sus ahijados un pollo de cumpleaños. Cuando había que hacer un viaje de urgencia, las campesinas metían un par de gallinas entre un canasto y las vendían en el pueblo. Con gallinas se pagaron deudas y consultas médicas, se celebraban todas las fiestas y se conquistaron corazones. Se dice, incluso, que fue uno de los primeros animales que Colón trajo a América.

Perla Cardoso se levanta todos los días a las 4.00 a.m., prepara un tinto y medita. Al rato, los gallos cantan y las gallinas empiezan a bajar de los palos de ciruelo. A continuación, revisa que estén todas y alista los comederos. En esta casa, las gallinas desayunan primero. “También pongo música —dice Perla— para animarlas. Así todas empezamos felices el día”.