La mujer que llevó el mundo a su vereda

En la casa comunitaria, donde queda su local, se escuchan risas alegres de niños que juegan con sus celulares, los llantos de familias que se vuelven a mirar después de años sin poder sonreirse. El mundo se abre en un pueblo que por años tuvo que permanecer en silencio.

San Pedro de Urabá, como buena parte de la región, estuvo en medio de una disputa a muerte entre los paramilitares, sobre todo el Bloque Bananero de las Auc, las guerrillas y el Ejército. El 25 de abril del 2001 cerca de 300 combatientes ingresaron a la comunidad del Alto de San Juan, entre las veredas de La Rula y El Rayo. Allí tomaron la zona y en la escuela asesinaron a 13 personas.

Esa masacre marcó al pueblo. Centenares de habitantes, en cada una de las veredas, migraron al casco urbano y a municipios aledaños por miedo. La familia de Ceneris fue una de ellas. Empacaron sus maletas y dejaron la finca. La vida en el pueblo no fue fácil, eran una familia numerosa. Diez hermanos y sus dos papás, todos metidos en una casa.

En el casco urbano duraron poco. Su mamá no se aguantó la situación, no tenían trabajo y era difícil conseguir recursos para comer. Se tragó el miedo y casi que obligó a la familia a volver a La Cabaña. Desde entonces Ceneris no ha dejado su vereda. “La zona tiene algo que lo amaña a uno”, dice. Sin embargo, varios de sus hermanos empacaron sus maletas y viven en varias regiones del país.