La mujer que rescata el oficio ancestral de sembrar en las azoteas

"Reafirmación de una cultura de paz sostenible en el postconflicto”, en el que busca promover espacios participativos para las mujeres en el marco de la paz y la justicia a partir de un enfoque de género.

“Comadreando para la consolidación de iniciativas de mujeres para su participación política y acceso a derechos, como estrategia de paz y reconciliación”, que busca promover espacios de protección de las mujeres con la finalidad de generar visibilización de los Derechos Humanos de las mujeres.

"Las sabedoras y sabedores vienen a mi escuela", en el que promueven sus valores ancestrales en las escuelas del departamento centrándose en la cocina tradicional como promotora de los demás saberes culturales y ancestrales que promueven.

“Nuestra comida y Chiyangua significan mucho para mí. Son mis herramientas y las agujas que me ayudan a tejer. Son los caminos con los que quiero dejar huella. Mis aliados invisibles que mi familia me dejó, que me dan fortaleza y me ayudan a seguir adelante, no como Teófila, sino como mujer”,dice.

Todo eso se refleja en un plato: el aborrajado de maíz. Para Teófila siempre será el que mejor representa a su región y a su cultura. Un camarón que sólo se encuentra en Guapi y su madre siempre recogía en la cuenca del río. Un maíz que cultivó en su vereda durante toda su vida. Coco, un producto insignia del Pacífico y, lo más importante, plantas de azotea, esos productos que hoy, años después, permiten a Teófila mantener su cultura viva.