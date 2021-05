La plataforma digital que ha permitido que decenas de agricultores en el Valle del Cauca no pierdan sus cosechas

La camioneta azul de su abuelo y los paisajes de Candelaria (Valle del Cauca) enamoraron a Marco Osorio del campo. En la finca de su familia empezó a sentir una responsabilidad por cambiar la vida de cientos de productores agrarios. “¿Por qué no está pavimentada la carretera?, ¿por qué no tienen acceso a agua?, ¿por qué no pueden estudiar?”, eran las preguntas que le hacía a su abuelo una y otra vez cuando era pequeño.

Hoy, con 25 y luego de un año de trabajo, su empresa Tu Plaza ha permitido a decenas de productores agrarios vender sus productos a un precio justo. La fundó en abril del 2020, en plena pandemia cuando las plazas de mercado sufrían por los cierres y los toques de queda. Desde entonces la empresa fue creciendo hasta construir el modelo actual, con el que les compra directamente a los productores a un precio concertado a lo largo del año antes de la cosecha, y acompaña toda la cadena desde desde la semilla hasta la puerta de los consumidores.

“Tenemos una deuda enorme con el sector agrícola en el país. Creemos que los alimentos se producen porque sí. Por ósmosis. Lo que queremos nosotros es que desaparezca esa mirada. Queremos robustecer a los pequeños productores en el campo para que tengan mejores oportunidades”, dice Marco. Por eso, bajo el modelo de la empresa, que hasta ahora funciona solo en Cali, la mayoría de sus productos los compran a pequeños y medianos agricultores en zonas aledañas a la ciudad.