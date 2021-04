La profe indígena que reparte puerta a puerta las tareas

Su labor impulsa la cultura Kamënts?a en los más jóvenes de la región. “Cuando yo estaba en el colegio no podía hablar en mi lengua materna, me tocaba estar callada o hablar en español. Por eso se ha perdido nuestra identidad, porque no había espacios para pasarle nuestra cultura a los más pequeños. La institución es un patrimonio de nuestra comunidad, porque cuidamos nuestra cultura y nuestra identidad”, explica Ana María.

La Institución Etnoeducativa Rural Bilingüe Artesanal Kamënts?a fue fundada en 1994, luego de que la Constitución del 91 reconoció a los pueblos indígenas como sujetos de derechos, dando así valor a las identidades propias de cada una de las comunidades. La institución entonces además de tener un plan de estudios similar al de escuelas de colonos, ofrecía clases en artesanías, en la lengua ancestral e incluso en medicina tradicional.

Así, los mayores Kamënts?a aseguraban que sus niños, no solo desde sus casas o resguardos, sino desde su formación, preservaran su propia identidad: Ka, que significa mismo; mën, que significa ser o estar; ts, que significa lugar, y á, que significa persona. Esto, de forma simplificada, se refiere a la persona que pertenece al grupo étnico y hablante de un mismo idioma: el Kamënts?a.